إزالة +170 ألف كيس نفايات في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 170 ألف كيس من النفايات المتنوعة خلال الربع الأول من 2026م، ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة الطبيعية واستعادة توازنها البيئي داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وشملت أعمال الإزالة مخلفات متعددة، من بينها النفايات البلاستيكية، والإطارات التالفة، والأخشاب، إضافة إلى أنواع أخرى من المخلفات التي تعد من أبرز مصادر التلوث البيئي المؤثرة على مكونات البيئة الطبيعية.

وأوضح المدير العام للمشاريع والتشغيل بالهيئة المهندس زياد بن عبدالعزيز التويجري، أن مشروع إزالة المخلفات يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية التي تنفذها الهيئة؛ بهدف الحد من التلوث، واستعادة النظم البيئية، وتهيئة البيئة الطبيعية لنمو الغطاء النباتي واستقرار الكائنات الفطرية.

وبين أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء والتربة، ورفع كفاءة الموائل الطبيعية، بما يدعم استدامة التنوع الأحيائي داخل المحميتين، ويعزز قدرة الأنظمة البيئية على التعافي الطبيعي.

وأكد استمرار الهيئة في تنفيذ برامجها لمعالجة الأراضي المتدهورة، وفق خطط علمية مدروسة، ضمن إستراتيجيتها الشاملة لإعادة تأهيل البيئة الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.

ويجسد مشروع إزالة المخلفات التزام الهيئة بحماية البيئة وتنميتها، والإسهام في رفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.