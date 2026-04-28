السعودية تؤكد في مجلس الأمن أهمية حماية الملاحة الدولية وتدعو لإدانة الهجمات الإيرانية

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أهمية متابعة التطورات في منطقة الخليج، لا سيما في مضيق هرمز، بوصفه شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

وأوضح السفير الواصل خلال مشاركته أمس، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن سلامة الممرات المائية وسبل تعزيز حماية الملاحة الدولية، أن أي تهديد لحرية الملاحة ينعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي الدولي.

وشدد على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقوم بها باكستان.

وطالب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن بالإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة.