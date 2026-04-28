وأوضح السفير الواصل خلال مشاركته أمس، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن سلامة الممرات المائية وسبل تعزيز حماية الملاحة الدولية، أن أي تهديد لحرية الملاحة ينعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي الدولي.
وشدد على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقوم بها باكستان.
وطالب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن بالإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد في مجلس الأمن أهمية حماية الملاحة الدولية وتدعو لإدانة الهجمات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.