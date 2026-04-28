شكرا لقرائتكم خبر نمو صافي ربح مجموعة stc بنسبة 12% بعد استبعاد البنود غير المتكررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م.

ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026م لتصل إلى 19,939 مليون وبنسبة 3.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الأول من عام 2026م ليصل إلى 9,772 مليون وبنسبة 7.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026م ليصل إلى 3,978 مليون وبنسبة 11.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول من عام 2026م ليصل إلى 6,557 مليون وبنسبة 7.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفع صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2026م ليصل إلى 3,696 مليون وبنسبة 12.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة.

توزيع 0.55 للسهم الواحد عن الربع الأول لعام 2026م، وذلك وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وتعليقًا على نتائج الربع الأول من عام 2026، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد أن المجموعة بدأت العام بزخم تشغيلي ومالي يعكس قدرتها على ترجمة توجُّهاتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وترسخ دورها في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن المجموعة حققت خلال الربع الأول ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 3.8%، ونموًا في الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 7.1%، إلى جانب ارتفاع صافي الربح (بعد استبعاد البنود غير المتكررة) بنسبة 12%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ما يثبت قوة نموذج أعمال المجموعة، ونجاحها في الموازنة بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية والحلول الرقمية، لتعزيز نمو أكثر استدامة وتنافسية على المدى الطويل.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة واصلت تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية الإقليمية، من خلال مشروع Silklink لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات في سوريا وبالشراكة مع الصندوق السيادي السوري وباستثمار يبلغ 3 مليارات.

ويشكل هذا المشروع خطوة نوعية في مسيرة المجموعة لبناء منظومة رقمية عابرة للحدود، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تهدف إلى ربط سوريا إقليميًا ودوليًا عبر شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4,500 كيلومتر، إضافة إلى مراكز بيانات ومحطات لكابلات الاتصالات البحرية الدولية، بما يعزز من دور stc في دعم الربط الرقمي الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

وانطلاقًا من دور المجموعة في تقديم خدماتها بكفاءة عالية خلال فترات الطلب المرتفع في المواسم والفعاليات الكبرى، واصلت stc تمكين ملايين الزوار في موسم الرياض عبر منظومة اتصالات وخدمات رقمية متقدمة، وأبدت جاهزيتها العالية خلال شهر رمضان لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، من خلال تطوير وتوفير البنية التحتية المتقدمة ورفع السعات التشغيلية مما أسهم في استيعاب النمو المتزايد في حركة البيانات والمكالمات.فقد ارتفعت حركة بيانات الإنترنت خلال شهر رمضان مقارنة بالعام السابق بنسبة تجاوزت 21% في المسجد الحرام، وأكثر من 40% في المسجد النبوي، مع اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على أكثر من 48% من إجمالي الحركة، الأمر الذي يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للمجموعة وقدرتها على تقديم تجربة اتصال موثوقة وعالية الجودة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وامتدادًا لالتزامها بدعم المحتوى المحلي وتنمية القدرات الوطنية، واصلت المجموعة تعزيز دورها في بناء منظومة تقنية وطنية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توطين التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد، وتمكين الشركاء الوطنيين، مما يسهم في دعم الصناعات الرقمية المحلية وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز مرونته وتنافسيته على المستوى العالمي.

وقد جسدت مشاركتها في منتدى القطاع الخاص 2026 هذا التوجه، حيث شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دعم المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مختلف المجالات.

وعلى صعيد التميز المؤسسي والابتكار، واصلت المجموعة تعزيز نضجها الرقمي من خلال ترسيخ أفضل الممارسات فيما يخص حوكمة البيانات وتوظيفها كأحد الممكنات الرئيسة للابتكار ورفع كفاءة الأعمال ودعم جودة وموثوقية القرار.

وقد توج هذا التوجه بحصول المجموعة على جائزتين في مجال حوكمة البيانات على مستوى الشرق الأوسط، في دلالة على ما تحرزه stc من تقدم في بناء منظومة رقمية متطورة مدعومة بحوكمة البيانات.

وفي الختام، أكد الرئيس التنفيذي أن ما حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس قدرتها على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني والرقمي وأثرها المجتمعي.

وهو ما يؤكد مكانتها كشريك رئيسي في دعم التحول الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.