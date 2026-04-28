تكنولوجيا: إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Ultra بمعالج Dimensity 9500 وبطارية 8600 مللي أمبير ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 6 Ultra المخصص للألعاب، إلى جانب يد تحكم جديدة تم تطويرها خصيصًا له وتُباع بشكل منفصل.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 9500 من ميدياتك، ويقدم أداءً يصل إلى 165 إطارًا في الثانية داخل ألعاب مختارة مثل Wild Rift وClash of Clans.

كما يأتي الهاتف بمعالج رسوميات Mali-G1 Ultra سداسي النوى، مع تحسينات كبيرة في الأداء وتقنيات تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق.

ومن ناحية الطاقة، يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 8600 مللي أمبير بنظام خليتين، مع دعم شحن سريع بقوة 120 واط، ما يتيح شحن نصف البطارية في حوالي 20 دقيقة فقط. كما يدعم الشحن التجاوزي لتقليل الحرارة أثناء اللعب.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 165 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3600 نتس ودعم Dolby Vision وHDR10+. كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

أما التصميم، فيأتي بهيكل من الألومنيوم مع مقاومة عالية للماء والغبار بمعايير IP69K، إضافة إلى بصمة تحت الشاشة ومكبرات صوت ستيريو.

كما تدعم تجربة الألعاب يد تحكم جديدة تحتوي على أزرار خلفية وتحسينات في الاتصال، مع إمكانية إضافة ملحقات تبريد، لكنها لا تضم عصا تحكم تقليدية.

يتوفر الهاتف حاليًا في الصين بعدة نسخ وسعات تخزين مختلفة.

