تكنولوجيا: إطلاق شاحن Ugreen 65W Mini GaN الجديد في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدرجت يوجرين ملحق شحن جديداً عبر متجرها الرسمي في الولايات المتحدة. ورغم أن صفحة المنتج تحمل اسم “Ugreen 65W Mini GaN Charger with Cable – New”، إلا أنه من المتوقع أن يُعرف هذا الجهاز الجيل الجديد باسم Nexode Air 65W GaN Charger، كما يُشار إليه في القائمة برقم الطراز X860.

لا تزال تفاصيل الإدراج على موقع أمازون غير مكتملة، ولكن من خلال صورة المنتج الوحيدة المتاحة، يتضح أنه يحمل تصميماً مشابهاً لشاحن Nexode Air 45W GaN الذي صدر مؤخراً. يأتي الشاحن بهيكل رمادي داكن أنيق مع ملمس مخطط من أحد الأطراف، ويحتوي على منفذ USB-C واحد يوفر طاقة شحن تصل إلى 65 واطاً. لتعزيز قابلية النقل، يتميز الشاحن بتصميم عملي يضم دبابيس قابلة للطي لجعله أكثر إحكاماً، ويأتي مرفقاً بكابل من نوع USB-C إلى USB-C.

حتى الآن، لم تؤكد الشركة تفاصيل إضافية مهمة مثل بروتوكولات الشحن السريع المدعومة أو وزن الجهاز وأبعاده الدقيقة. ومع ذلك، يتوفر الشاحن حالياً للطلب عبر متجر يوجرين بسعر يبلغ 99.99 دولاراً أمريكياً، مع الإشارة إلى أن تقديرات الشحن والتوصيل مجدولة للفترة ما بين منتصف شهر مايو ومنتصف شهر يونيو لعام 2026.