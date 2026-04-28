ساندي عن شيرين عبد الوهاب: «مين فى الكوكب صوته زيها»

حرصت المطربة ساندى على توجيه رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد عودتها مجددا إلى الساحة الغنائية.
وشاركت ساندى متابعيها بمقطع عبر حسابها على «انستجرام»، من أغنية «الحضن شوك» لشيرين، وأرفقته بتعليق حمل إشادة كبيرة بصوتها، قائلة: «مين ممكن فى الكوكب ده كله صوته زى صوتها حد يقولي».
وأضافت ساندى: « شيرين مبروك يا حبيبتى أنتى دايما يارب رقم 1 فى الدنيا دي».كان أعلن الملحن عزيز الشافعى، تصدر أغنية شيرين عبد الوهاب «الحضن شوك» قوائم التريند، محققة نجاحًا واسعًا على منصات الاستماع ومواقع التواصل.وشارك «الشافعي» عبر حسابه على «إنستجرام» مقطع فيديو كشف من خلاله احتلال الأغنية المركز الأول فى مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب وصولها إلى المركز الثامن عالميًا ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
