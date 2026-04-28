تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-04-2026

انخفض سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حوله.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 191.75$، ليستهدف مستوى الدعم 179.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط