- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 28-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-28 12:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حوله.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 191.75$، ليستهدف مستوى الدعم 179.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط