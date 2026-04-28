تكنولوجيا: ظهور الإصدار العالمي من هاتف شاومي 17T على منصة Geekbench ليكشف تفاصيل المعالج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر الإصدار العالمي من هاتف شاومي 17T المنتظر على منصة تقييم الأداء الشهيرة Geekbench ليكشف عن بعض مواصفاته التقنية قبل الإطلاق الرسمي وتستعد شاومي لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة لتكون خليفة لسلسلة شاومي 15T التي صدرت العام الماضي وتضمنت الإصدار القياسي وإصدار برو وقد تم رصد هاتف جديد يحمل رقم الطراز 2602DPT53G على المنصة وهو نفس الرقم الذي اجتاز مؤخراً العديد من الشهادات التنظيمية الرسمية مما يؤكد التوقعات بأنه يعود للإصدار القياسي من هاتف شاومي 17T المنتظر بشدة في الأسواق العالمية

وتكشف القائمة المدرجة على منصة Geekbench أن الهاتف الجديد سيعمل بواسطة معالج Dimensity 8500 من الفئة المتوسطة والمطور من شركة ميديا تيك وهو نفس المعالج القوي الذي تم استخدامه سابقاً في هاتف بوكو X8 برو لضمان تقديم أداء مستقر وسلس وإلى جانب هذا المعالج تشير البيانات إلى أن الجهاز سيزود بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت مع تشغيله بأحدث أنظمة التشغيل أندرويد 16 وقد تمكن الهاتف من تحقيق نتائج مبشرة في اختبارات الذكاء الاصطناعي للمنصة حيث سجل 1017 نقطة في الدقة الأحادية و 1329 نقطة في دقة النصف بالإضافة إلى 1124 نقطة في الاختبار الكمي

ورغم عدم الكشف عن باقي المواصفات التقنية بشكل رسمي حتى الآن إلا أن التسريبات والشائعات تشير بقوة إلى أن الهاتف سيأتي مزوداً ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير مع دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 67 واطاً وهو ما يمثل ترقية ملحوظة مقارنة ببطارية الإصدار السابق التي بلغت سعتها 5500 مللي أمبير وعلى صعيد التصوير من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بنظام الكاميرات المميز بالتعاون مع شركة لايكا الرائدة رغم التقارير التي تستبعد وجود ترقيات جذرية في العتاد الخاص بالكاميرا مقارنة بالجيل السابق وفي سياق متصل واصلت الشركة نشاطها في السوق الصيني بإطلاق هاتف جديد مخصص للألعاب يعتمد على معالج Dimensity 9500 القوي لتلبية احتياجات عشاق الأداء العالي