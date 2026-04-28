عمليات سحب عملة LINK بالجملة من منصات التداول رغم تراجع السعر… هل يستعد السعر للارتفاع؟

سجلت عملة Chainlink (LINK) أعلى مستوى من عمليات السحب اليومية من منصات التداول منذ ديسمبر الماضي، في إشارة إلى زيادة واضحة في اهتمام المستثمرين رغم تباطؤ السوق.

ووفقا لبيانات حديثة، تم سحب نحو 970 ألف LINK من منصات التداول خلال يوم واحد، بقيمة تقارب 9 مليون دولار، وهو ما يُعد من أكبر تدفقات الخروج المسجلة مؤخرا.

وعادة ما تُفسر هذه التحركات على أنها علامة على الشراء والتخزين خارج المنصات، ما يقلل العرض المتاح للبيع.

ورغم هذا الطلب، لا يزال سعر LINK تحت الضغط، حيث تراجعت العملة بشكل طفيف لتتداول قرب 9.23 دولار، في ظل ضعف الزخم بعد الارتفاعات الأخيرة.

بشكل عام، تشير زيادة عمليات السحب إلى ثقة متنامية من المستثمرين على المدى المتوسط، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل.

