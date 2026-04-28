هل يتكرر السيناريو؟ سعر البيتكوين تحت المجهر قبل اجتماع الفيدرالي

يترقب مستثمرو البيتكوين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) المرتقب، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تقلبات حادة وهبوط في الأسعار بعد هذه الاجتماعات.

تشير التحليلات إلى أن سعر البيتكوين غالبا ما يتراجع في الأيام التي تلي اجتماع الفيدرالي، حتى في حالات خفض الفائدة، وهو ما حدث عدة مرات خلال 2025.

ويستند هذا الرأي إلى نمط متكرر يُظهر هبوط ملحوظ بعد كل اجتماع تقريبا منذ منتصف العام الماضي.

BRACE YOURSELF BITCOIN HOLDERS!



I've been tracking Bitcoin price action around every FOMC meeting since July 2025.



The pattern is brutal.



Every single Fed meeting since then has triggered a hard drop in $BTC.



No exceptions.



Tomorrow's FOMC is unlikely to be any different.… pic.twitter.com/Wf2As6cNXg — Crypto Rover (@cryptorover) April 28, 2026

حاليا، يتداول سعر البيتكوين قرب 77 ألف دولار بعد فشله مرتين في اختراق مستوى 79,500 دولار، ما يعزز مخاوف حدوث تصحيح جديد، خاصة مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الوضع قد يختلف هذه المرة، خصوصا إذا كان هذا الاجتماع الأخير لرئيس الفيدرالي “جيروم باول”، ما قد يدفع الأسواق إلى موجة صعود قصيرة تُعرف بـ“رالي الوداع”.

كما رجّحت بعض التحليلات أخرى أن السوق يشهد فترة تماسك أو تراجع محدود نحو مستوى 75 ألف دولار قبل اتخاذ اتجاه واضح، مع اعتبار اختراق مستوى 80 ألف دولار شرط أساسي لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.

بشكل عام، يبقى اجتماع الفيدرالي عامل حاسم في تحديد حركة البيتكوين على المدى القصير، وسط انقسام التوقعات بين الهبوط والتفاؤل الحذر.

اقرأ أيضا:

فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى 80 ألف دولار: وعملة PENGU تخطف الأضواء بصعود قوي

شركة Western Union تدخل عالم الكريبتو بإطلاق عملة مستقرة على سولانا



