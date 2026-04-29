شكرا لقرائتكم خبر أمين جدة يدشن معرض «عروس البحر الأحمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، معرض مبادرة «عروس البحر الأحمر»، وذلك ضمن سلسلة فعاليات المبادرة التي أطلقت لإبراز جمال المدينة بعدسات المصورين السعوديين.

ويضم المعرض 25 صورة فوتوغرافية توثق مجسمات ومعالم مدينة جدة، تمثل جزءا من إجمالي 100 صورة للمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تعكس الأعمال المعروضة رؤية فنية مميزة لـ5 من المصورين الفوتوغرافيين، جسدت تفاصيل المشهد الحضري والهوية البصرية لعروس البحر الأحمر.

ويأتي تنظيم هذا المعرض كأولى محطات العرض، على أن تتبعه معارض متنقلة وأخرى ثابتة خلال الفترة المقبلة في عدد من المواقع، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور وتعزيز التفاعل مع المبادرة.

وتزامنا مع تدشين المعرض، أطلقت أمانة جدة صفحة الكترونية خاصة بالمعرض، تضم جميع الصور المشاركة، حيث توفر كل صورة معلومات تفصيلية تشمل: اسم المجسم، والمعنى الفني له، واسم الفنان، وسنة الصنع، وموقع المجسم، إضافة إلى اسم المصور.

وفي ختام حفل التدشين، كرم أمين جدة فريق عمل المبادرة تقديرا لجهودهم في إنجاح هذا العمل الإبداعي الذي يعكس مكانة جدة ويبرز ملامحها الجمالية.