وكالة الفضاء السعودية تطلق منصة «أبعاد» للتصوير الفلكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة الفضاء السعودية منصة «أبعاد» للتصوير الفلكي؛ بهدف نشر ثقافة التصوير الفلكي، وتعزيز المحتوى العربي في هذا المجال، وتمكين المهتمين من توثيق الظواهر الكونية وبناء أرشيف بصري متخصص. وتركز المنصة على إبراز المواهب العربية في التصوير الفلكي، من خلال إتاحة مسارات متعددة للمشاركة تشمل: الفضاء العميق، والمجموعة الشمسية، وحركة النجوم، والفضاء والتراث، بما يسهم في إبراز الأعمال الإبداعية للمصورين على المستوى العربي وتعزيز حضورهم في هذا المجال. وتتضمن آلية المشاركة التقاط الصور الفلكية ورفعها عبر المنصة، ثم تقيم على أن تعرض المشاركات بشكل شهري، مع اختيار أفضل صورة ونشر الأعمال عبر منصات الوكالة.

