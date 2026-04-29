ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية إلى جنوب أفريقيا بنسبة 48% مقارنة بـ2024م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المركز الوطني للنخيل والتمور، أهمية قطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، حيث ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية إلى عدد من دول العالم وبلغت 1.938 مليار ريال، محققة نسبة ارتفاع 14.3% مقارنة بـ2024م؛ مما يعزز مكانته أحد أهم القطاعات الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المركز أن صادرات التمور السعودية إلى جنوب أفريقيا ارتفعت بنسبة 48% في 2025م مقارنة بـ2024م، مما يؤكد انتشارها في أحد الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، ويفتح فرصا استثمارية واسعة للمستثمرين وشركات التمور السعودية، بما يعود بفوائد عديدة للقطاع، والإسهام في تطويره ودعمه حتى يتوسع في مزيد من الأسواق العالمية.

وأشار المركز إلى الدور المحوري لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، في انتشار التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية ووصولها إلى مزيد من الأسواق، وتسجيل حضور عالمي لها في عدد من أسواق التجزئة الكبرى حول العالم، بما يعود للمستثمرين بعوائد اقتصادية كبيرة.