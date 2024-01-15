الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يتغنى بهدف مصطفى محمد في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغنى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر منصة "X" تويتر سابقا، بهدف مصطفى محمد الذي سجله منذ قليل في مرمى موزمبيق في الدقيقة 2 بكأس الأمم الإفريقية.

ونشر حساب الدوري الفرنسي صورة لمصطفى محمد بقميص نادي نانت وعلق"أرفع يدك إذا كنت صاحب أسرع هدف حتى الآن في أمم إفريقيا 2023".

وبدأ روي فيتوريا مدرب منتخب مصر المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محم، محمد صلاح

وتم استبعاد 4 لاعبين من القائمة المشاركة في مباراة موزمبيق:

أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي - كهربا - مرموش - كوكا.

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