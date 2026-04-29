شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر عملة الريبل بعد كسر دعم 1.40 دولار: هل الوصول إلى 1 دولار ممكن؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة الريبل (XRP) إلى ما دون مستوى 1.40 دولار، ويتم تداولها حاليًا حول 1.38 دولار. وكان مستوى 1.40 دولار يشكل دعمًا رئيسيًا خلال معظم شهر أبريل، لكن مع هبوط عملة بيتكوين إلى 76,000 دولار ودخول السوق في حالة عزوف عن المخاطرة، لم تتمكن ريبل من الحفاظ على هذا المستوى.

وكان سعر الريبل يواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1.45 دولار لأسابيع، وحتى عندما نجح في الارتفاع مؤقتًا—كما حدث في 17 أبريل عندما وصل إلى 1.50 دولار—فإنه سرعان ما فقد تلك المكاسب. والآن لم يعد فقط غير قادر على الارتفاع، بل بدأ يتراجع بعيدًا عن مستوى 1.40 دولار.

وأصبح الدعم التالي المهم بين 1.28 و1.30 دولار، وإذا فشل في الصمود، فقد يهبط السعر إلى مستوى 1 دولار.

لماذا فقد الريبل دعم 1.40 دولار؟

تراجع السعر بسبب تحول معنويات السوق العامة إلى الهبوط، مع انخفاض بيتكوين إلى 76,000 دولار. ورغم أن بيتكوين ارتفعت 17% خلال 30 يومًا، فإن الريبل لم تحقق سوى نحو 5%، ما جعلها أضعف عند حدوث موجة البيع.

كما كان يتشكل نمط فني هابط على إطار الأربع ساعات (مثلث هابط)، حيث كانت القمم تتراجع تدريجيًا بينما ظل الدعم عند 1.40 ثابتًا، إلى أن تم كسره.

وأكد مؤشر MACD اليومي إشارة هبوطية، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نحو 40، ما يشير إلى تراجع قوة المشترين.

كما تُظهر بيانات منصة CoinGlass أن عدد المتداولين الذين يراهنون على هبوط الريبل أصبح أكبر من الذين يراهنون على صعودها، وهو ما يعكس توقعات بمزيد من التراجع.

مستويات الدعم المحتملة

أول منطقة دعم حالية هي بين 1.36 و1.38 دولار، وهو أيضًا مستوى المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 1.38. إذا صمد هذا المستوى، فقد يكون كسر 1.40 مجرد “هزة مؤقتة”.

لكن إذا فشل الدعم، فإن الهدف التالي هو 1.30 دولار، وهي منطقة دعم مهمة تم اختبارها عدة مرات منذ فبراير، بما في ذلك خلال ذروة اضطرابات الحرب في إيران.

أما إذا تم كسر مستوى 1.28 دولار، فقد تتسارع الخسائر، حيث لا توجد مناطق شراء قوية حتى 1.11 دولار تقريبًا، مع احتمال ارتداد ضعيف عند 1.15 دولار.

وفي أسفل ذلك، يبقى مستوى 1.00 دولار هو الدعم النفسي الرئيسي، حيث يميل المستثمرون للشراء عند الأرقام المستديرة.

ما الذي قد يدفع الريبل إلى 1 دولار؟

يرى التقرير أنه لا يوجد حدث واحد كافٍ وحده لدفع السعر إلى 1 دولار، لكن مجموعة عوامل سلبية قد تفعل ذلك، مثل:

تعطيل أو تأجيل قانون “CLARITY Act”، ما قد يؤخر تبني المؤسسات لـ الريبل

استمرار ضعف التدفقات الاستثمارية في السوق

تصاعد التوترات الجيوسياسية مثل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

استمرار تراجع السيولة في سوق العملات المشفرة



وقد أشار التقرير إلى أن الريبل سبق أن هبطت من 2.40 دولار إلى 1.28 دولار خلال ذروة التوترات في فبراير، ما يوضح حساسيتها للصدمات الجيوسياسية.

هل مستوى 1 دولار واقعي؟

يُعتبر وصول الريبل إلى 1 دولار ممكنًا لكنه غير مرجح في الظروف الحالية، ما لم تتزامن عدة عوامل سلبية قوية.

وفي المقابل، هناك عوامل قد تدعم السعر لاحقًا مثل تخفيف أسعار الفائدة المحتمل، وتحسن التشريعات، ما قد يساعد الريبل على العودة إلى نطاق التداول بين 1.20 و1.40 دولار خلال الفترة المقبلة.