الإطار التنسيقي يبحث تأليف الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات

بغداد - ياسين صفوان - بحث الإطار التنسيقي، مساء الثلاثاء، تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات.

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي بحث تأليف الكابينة الوزارية وآليات حسم الاستحقاقات والاختيارات بما يفضي إلى بلورة حكومة قوية وقادرة على تجاوز التحديات"، مؤكدا "ضرورة ترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء الطاقم الوزاري".

وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية الشراكة وتغليب المصلحة العامة بترصين الخيارات وفق معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية الوطنية"، مؤكدا "أهمية انسجام الفريق الحكومي المقبل لعبور المنعطفات وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".

وقرر رئيس الجمهورية نزار آميدي، مساء أمس الاثنين، تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي.