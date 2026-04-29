مقتل 23 مدنياً وعسكرياً في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - باماكو (وكالات)

أودى هجوم شنه إرهابيون ومتمردون السبت الماضي على مدينة كاتي المالية التي تعتبر معقلاً للمجلس العسكري، بحياة 23 شخصاً على الأقل من مدنيين وعسكريين، وفق ما أفاد مصدر طبي لم يشأ كشف هويته. وقال هذا المصدر: «أدى الهجوم على مخيم كاتي إلى مقتل 23 مدنياً وعسكرياً على الأقل».

وكانت حصيلة سابقة لهجمات السبت وما أعقبها من معارك أشارت إلى إصابة 16 مدنياً وعسكرياً، وفق ما أعلن المجلس العسكري.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، الفريق عبد الله مايجا، إن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدن في مالي، منها العاصمة باماكو فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في الاستيلاء على السلطة.