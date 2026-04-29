قمة خليجية في جدة لبحث التصعيد الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل التصعيد المرتبط بالاعتداءات الإيرانية على بعض دول المجلس واستهداف منشآت مدنية ونفطية، إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة البحرية.

ووفق مصادر خليجية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، ستتناول القمة مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء جهود الوساطة الباكستانية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن السياسات الخليجية المستقبلية تجاه إيران.

وأشارت المصادر إلى وجود تراجع كبير في مستوى الثقة الخليجية تجاه القيادة الإيرانية، رغم ما تصفه طهران من وعود وتحسينات في العلاقات، مؤكدة في الوقت ذاته أن القادة سيشددون على أهمية تعزيز وحدة مجلس التعاون وتماسكه، وتجاوز الخلافات الداخلية، مع التأكيد على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد يستهدف أي دولة عضو في المجلس.

