مصر تؤكد على ثبات موقفها الداعم لسيادة دول الخليج والأردن والعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على موقف بلاده الثابت الداعم لأمن دول الخليج العربي والعراق والأردن وسيادتها.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تناولا خلاله مستجدات عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية.
وقال البيان إنه تم خلال الاتصال التأكيد على توافق الرؤى بين مصر واليابان بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية تجنب دول المنطقة تبعات التصعيد وتحول دون تفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن السيسي استعرض الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

