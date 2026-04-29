شكرا لقرائتكم خبر «كدانة» تطور 36 ألف م2 من مناطق استراحات الحجاج على مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذ مشاريعها التطويرية في المشاعر المقدسة، عبر إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مناطق استراحات الحجاج على مسارات المشاة، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية. وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية شملت تطوير مساحة بلغت 36 ألف م2، تضاف إلى أكثر من 30 ألف م2 أنجزت في المرحلة الأولى خلال موسم حج 1446هـ، حيث جرى تجهيز هذه المواقع بمرافق متكاملة تسهم في توفير بيئة مريحة ومظللة تعزز راحة الحجاج أثناء تنقلهم. وبينت أن الأعمال تضمنت إنشاء مناطق جلوس مهيأة، وأكشاك خدمية تلبي الاحتياجات الفورية، إلى جانب مظلات حديثة مزودة بمراوح رذاذ لتلطيف الأجواء، واستخدام أرضيات مطاطية متطورة تسهم في تحسين تجربة الحاج. ويجسد المشروع التزام «كدانة» بتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير، بما يعزز انسيابية الحركة بين المواقع، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في توفير رحلة حج أكثر راحة وسلاسة وطمأنينة.

كانت هذه تفاصيل خبر «كدانة» تطور 36 ألف م2 من مناطق

استراحات الحجاج على مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.