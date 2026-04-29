اليابان | يوم شووا: محطة تاريخية في ذاكرة اليابان الحديثة

سياحة وسفر

ثقافة 29/04/2026

مع إشراقة التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان، تبدأ اليابان أحد أكثر مواسمها حيوية وحركة عطلة ”الأسبوع الذهبي“. ويُعدّ يوم شووا بوابة هذه الفترة المنتظرة، حيث تنبض المدن ومحطات السفر بالحركة، وينطلق الناس في رحلات تجمعهم بالعائلة والأصدقاء، أو يعودون إلى مسقط رأسهم.

نظرة إلى الوراء على القرن العشرين

يُحتفل بـ يوم شووا في 29 أبريل/ نيسان، وهو أول أيام عطلة الأسبوع الذهبي، لإحياء ذكرى الحقبة الممتدة من عام 1926 إلى 1989 خلال عهد الإمبراطور هيروهيتو.

في فترة ما قبل الحرب، كان هذا اليوم يُعرف باسم ”تينتشوسيتسو“، أي عيد ميلاد الإمبراطور. وفي عام 1948، جرى إقراره كعطلة وطنية تحت اسم ”عيد ميلاد الإمبراطور“.

بعد وفاة الإمبراطور شووا عام 1989، نُقل عيد ميلاد الإمبراطور إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول، وهو عيد ميلاد الإمبراطور أكيهيتو، وكان من المقرر في البداية إلغاء يوم 29 أبريل/ نيسان كعطلة وطنية. إلا أنه نظرًا لأن هذا التاريخ كان يُعتبر بداية الأسبوع الذهبي منذ زمن طويل، فإن إلغاءه كان سيؤثر سلبًا على حياة الناس والاقتصاد. ونتيجة لذلك، تم الإبقاء عليه كعطلة تحت اسم مختلف. في البداية، أُعيد تسميته إلى ”اليوم الأخضر“، تكريمًا لاهتمام الإمبراطور شووا العميق بمراقبة العالم الطبيعي.

إلا أن تطور هذا العيد لم يتوقف عند هذا الحد. فقد تصاعدت الدعوات، لا سيما من الجماعات المحافظة، لإعلانه عيدًا وطنيًا باسم ”شووا“، تقديرًا للحقبة التي شهدت تعافي اليابان بعد الحرب. واستمرت الجهود الرامية إلى مراجعة القانون لسنوات عديدة. وبعد تعديل قانون الأعياد الوطنية عام 2005، أُعيد تعريف هذا اليوم ليكون مناسبةً لاستذكار حقبة شوا، وهي فترة مضطربة مرت بها اليابان من حرب وتعافي، وللتأمل في مستقبل البلاد. ونتيجةً لذلك، ومنذ عام 2007، أُعيد تسمية يوم 29 أبريل/ نيسان من ”اليوم الأخضر“ إلى ”يوم شووا“. وفي الوقت نفسه، نُقل اليوم الأخضر إلى 4 مايو/ أيار.

مصادر البيانات

صورة العنوان الرئيسي: مجسم مصغر يعيد تمثيل مشهد مدينة من فترة شووا. © بيكستا