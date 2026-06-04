بوتين يتحدث عن تنازلات لأوكرانيا من أجل السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات من أجل اتفاق سلام مع أوكرانيا، وأن روسيا مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تفعل أوكرانيا الشيء نفسه.

وأوضح بوتين للصحفيين، في سانت بطرسبرغ، أن روسيا تمتلك جميع الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية، وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة لعقد اتفاق مع أوكرانيا سلمياً.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مُطالبة بتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد يوم من استهداف طائرات أوكرانية مُسيّرة لمجمع نفطي وقاعدة بحرية في سانت بطرسبرغ.

وقال بوتين "روسيا تمتلك منظومة دفاع جوي. نعم، يجب علينا تطويرها. نعم، يجب علينا تعزيزها. وسنفعل ذلك".