أبوظبي تستضيف اجتماعاً وزارياً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء دولياً

استضافت العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور، لمناقشة ما تم إنجازه في إطار الائتلاف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بدعم من مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

ويأتي هذا الاجتماع الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مساء أمس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، في سياق الجهود الدولية المتسارعة لمواجهة واحدة من أخطر الآفات الزراعية، التي تهدّد استدامة قطاع نخيل التمر عالمياً، حيث شارك فيه أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومراكز بحثية متخصّصة.

إعلان أبوظبي الثالث

شهد الاجتماع الإعلان عن «إعلان أبوظبي الثالث لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2026»، الذي تم توقيعه من قبل أصحاب المعالي الوزراء المشاركين، ليشكّل محطة جديدة في مسار العمل الدولي المشترك، واستكمالاً لما تحقق من خلال إعلان أبوظبي الأول عام 2019، وإعلان أبوظبي الثاني عام 2024. ويؤكد الإعلان التزام الدول المشاركة بتعزيز التنسيق الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتبني الحلول المبتكرة والمستدامة لمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية نخيل التمر وصون استدامته. وفي هذا السياق، أكدت الكلمات والمداخلات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، أهمية توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، وتبني نهج قائم على الابتكار والتكنولوجيا في إدارة هذه التحديات.

التعاون الدولي

في هذا الاطار، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في كلمة خلال الاجتماع ألقتها بالإنابة فاطمة الملا، أن هذا الاجتماع يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الزراعية ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، مشيرةً إلى أن إطلاق «إعلان أبوظبي الثالث 2026» يشكّل محطة متقدمة في مسار التعاون الدولي، واستكمالاً للجهود التي انطلقت من إعلان أبوظبي الأول 2019 والثاني 2024، بما يعزّز تبادل المعرفة وتطوير الحلول المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

العمل الدولي

قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، هذا اللقاء يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الزراعية العابرة للحدود، مشيرةً إلى أن إطلاق أعمال هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما أعلنه معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الثامنة عشرة، بما يعزز مسيرة التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

أخطر التحديات

أكد معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن الاجتماع الوزاري يجسّد التزاماً دولياً متنامياً بمواجهة آفة سوسة النخيل الحمراء، باعتبارها من أخطر التحديات التي تهدد استدامة النظم الزراعية.

وأوضح أن منظمة الفاو تضطلع بدور محوري ضمن هذا الائتلاف من خلال توفير الخبرات الفنية، وتطوير الأدلة الإرشادية والمعايير الدولية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، إلى جانب دعم أنظمة الرصد المبكر وتوظيف التقنيات الحديثة في الكشف والمعالجة.

وثمّن معاليه الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم هذا الائتلاف وتعزيز العمل الدولي المشترك، كما أعرب عن تقديره لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لما تقوم به من جهود نوعية في مجال البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات الدولية، بما يسهم في تطوير قطاع نخيل التمر وتحقيق استدامته على المستوى العالمي.

حلول مبتكرة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الريادي للجائزة في دعم المبادرات الدولية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الائتلاف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء يمثل منصة متقدمة لتكامل الجهود العلمية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، ويعزز استدامة قطاع نخيل التمر على المستوى العالمي.

وشهد الاجتماع استعراض أحدث الجهود العلمية والتطبيقية في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير حلول متكاملة ومستدامة، بما يعزز الأمن الغذائي العالمي.

ويؤكد انعقاد هذا الاجتماع الوزاري في أبوظبي، مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الزراعي والعمل الدولي المشترك، ودورها الريادي في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي.