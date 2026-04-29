7 مليارات ريال ترفع حصة «سالك» إلى 80% في «أولام الزراعية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إتمام صفقة استراتيجية رفعت بموجبها حصتها في شركة «أولام الزراعية القابضة» إلى 80.01%، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت (1.88) مليار دولار (ما يعادل 7 مليارات ريال)، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة لترسخ دور «سالك» المؤثر في قطاع الأغذية والزراعة العالمي، حيث تمثل «أولام الزراعية» إحدى كبرى الشركات الرائدة عالميا في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، مستندة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة؛ بدءا من تأمين إمدادات السلع الأساسية، مرورا بقدرات المعالجة المتقدمة، وصولا إلى شبكاتها اللوجستية الممتدة، وهو ما يعزز بشكل مباشر كفاءة وموثوقية سلاسل الإمداد، ويضمن التدفق المستدام للسلع الغذائية نحو الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان بن عبدالرحمن: تنطلق «سالك» من استراتيجية استثمارية شاملة تضع تنويع مصادر الإمداد والوصول المباشر إلى مصادر الغذاء العالمية في صميم مستهدفاتها، لضمان بناء منظومة مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات، ومنذ بدء شراكتنا مع «أولام» في 2022، استهدفنا تأسيس ما هو أبعد من مجرد شراكة استثمارية؛ وعملنا على ترسيخ دعائم منظومة أمن غذائي ممتدة عبر القارات. وإتمام هذه الصفقة اليوم يمثل محطة تاريخية في مسيرة «سالك»، نتوج بها دورنا الاستراتيجي بمكانةٍ قيادية ومؤثرة في تشكيل مستقبل سلاسل الإمداد العالمية، لضمان تدفق السلع الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية للأسواق الدولية.

وأضاف: إن هذا التوسع النوعي يجسد توازنا استراتيجيا بين طموحنا العالمي والتزامنا الوطني، فنحن لا نكتفي بتعزيز دور المملكة الفاعل والمؤثر في استقرار منظومة الغذاء الدولية، بل نسخر هذه القدرات والشبكات العالمية لتكون صمام أمانٍ يرسخ استدامة الأمن الغذائي المحلي، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاعات حيوية تضمن الرخاء والنمو المستدام.

يذكر أن هذا الاستثمار يأتي ضمن محفظة «سالك» المتنامية التي تضم اليوم 12 استثمارا محليا وعالميا، مما يعكس استراتيجية المجموعة في توسيع نطاق استثماراتها النوعية، لضمان الوصول إلى مصادر الغذاء المتنوعة، مستفيدة من البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لشركة «أولام» في أكثر من 30 دولة عبر قارات آسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكتين.