تكنولوجيا: سامسونج تطلق أول شاشة ألعاب في العالم بدقة 6K ومنافذ عرض متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج شاشتها الجديدة المخصصة للألعاب Odyssey G8 (G80HS) والتي تعتبر أول شاشة ألعاب في العالم تأتي بدقة 6K الفائقة لتشكل نقلة نوعية في هذا المجال. وتتميز هذه الشاشة الرائدة التي يبلغ مقاسها 32 بوصة باعتمادها على تقنية الوضع المزدوج المبتكرة التي تتيح للاعبين الاستمتاع بمعدل تحديث يصل إلى 330 هرتزاً عند تشغيل الألعاب بدقة 3K لضمان أقصى درجات السلاسة والسرعة. ولتعزيز قدرات هذه الشاشة الاستثنائية، حرصت سامسونج على تزويدها بمنفذ عرض من نوع DisplayPort 2.1 القادر على دعم تقنية UHBR20 لنقل البيانات بسرعات هائلة تتناسب مع الدقة العالية التي تقدمها.

ورغم التوجه العام في السنوات الأخيرة نحو استخدام لوحات OLED في شاشات الألعاب المتطورة، إلا أن سامسونج قررت الاعتماد على تقنية IPS السريعة في هذا الإصدار الفاخر الذي يتوفر حالياً في الأسواق الأوروبية. وتوفر هذه اللوحة دقة عرض أساسية تبلغ 6144 × 3456 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً بشكل افتراضي، ورغم دعمها لتقنيات المزامنة المتقدمة مثل AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync، إلا أن سرعة استجابتها البالغة 1 مللي ثانية تعتبر أبطأ نسبياً مقارنة بالبدائل الأخرى، كما يقتصر أقصى سطوع لها على 350 شمعة دون أي زيادة ملحوظة عند تفعيل تقنيات المدى الديناميكي العالي.

و يفتقر هذا الإصدار الجديد من سامسونج إلى منفذ USB من النوع C، وبدلاً من ذلك تم تزويد الشاشة بمنفذي USB 3.2 من النوع التقليدي إلى جانب منفذ HDMI 2.1 الحديث لتوفير خيارات توصيل متعددة ومناسبة لأجهزة الألعاب والحواسيب. وقد طرحت الشركة شاشة Odyssey G8 الجديدة في منطقة اليورو بسعر يبلغ 1499 يورو، وهو ما يعادل حوالي 1755 دولاراً أمريكياً، مع توقعات ببدء عمليات شحن الطلبات المسبقة للعملاء في التاسع عشر من شهر يونيو القادم لتضع بين أيديهم تجربة بصرية غير مسبوقة في عالم الألعاب.