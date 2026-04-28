هل تواجه الأسواق المالية الواقع أخيراً؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة General Motors يوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 22%، كما رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل، مدعومة بقوة سوق السيارات في الولايات المتحدة وتوقعها الحصول على استرداد لرسوم جمركية.

وتمكنت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات من تجاوز تقديرات المحللين للأرباح بسهولة، رغم التعامل مع بيئة جيوسياسية وتنظيمية سريعة التغير تعيد تشكيل ملامح القطاع.

وتضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران على النتائج، في وقت ساهمت فيه قواعد الانبعاثات وكفاءة الوقود الأكثر مرونة، التي أُقرت العام الماضي في عهد الرئيس Donald Trump، في تعزيز هوامش الربح.

وظلت مبيعات الشاحنات الصغيرة، التي تمثل محركًا رئيسيًا للأرباح، قوية رغم ارتفاع أسعار الوقود. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن التضخم الناتج عن الحرب سيواصل الضغط على أعمالها.

وقالت الرئيسة التنفيذية Mary Barra: «أهم ما نراقبه هو ما يحدث في الصراع الإيراني»، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات اللوجستية. وأضافت الشركة أنها قامت بتحويل شحنات كانت مخططة لنحو 7500 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الشرق الأوسط بسبب النزاع.

تفوق في الأرباح الأساسية

سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب بلغت 4.3 مليار دولار، أو 3.70 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.62 دولار للسهم، وفق بيانات LSEG. ورغم ذلك، تراجعت أسهمها بنحو 2% في تداولات الصباح.

ورفعت جنرال موتورز توقعاتها لأرباح عام 2026 بمقدار 500 مليون دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي تتوقع استرداده من الرسوم الجمركية بعد حكم للمحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب. وتتوقع الآن أرباحًا تشغيلية سنوية بين 13.5 و15.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لا تزال ترى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستقتطع ما بين 2.5 و3.5 مليار دولار من أرباحها هذا العام، وهو تقدير أقل من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار، بفضل الاسترداد المتوقع.

كما تتوقع الشركة أن يؤدي التضخم في المواد الخام والرقائق الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى خفض أرباحها بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 500 مليون دولار عن تقديراتها السابقة.

مبيعات أقل وهوامش أعلى

انخفض صافي الدخل الفصلي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي إلى 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكبد 1.1 مليار دولار لتسوية مطالبات الموردين المرتبطة بتباطؤ برامج السيارات الكهربائية. كما تراجعت الإيرادات إلى 43.6 مليار دولار بانخفاض طفيف يقل عن 1%.

ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود وسوق العمل المتقلب، واصل المستهلكون الأمريكيون شراء السيارات.

وقال المدير المالي بول جاكوبسون إن الشركة «لم تشهد حتى الآن تغييرات جوهرية في الطلب أو مزيج المبيعات».

وفي أمريكا الشمالية، أكبر مصدر أرباح للشركة، ارتفع هامش الربح إلى 10.1% مقارنة بـ 8.8% قبل عام، رغم انخفاض الشحنات إلى الوكلاء وتراجع المبيعات بنسبة 10% خلال الربع الأول.

ويعود جزء من هذا التراجع إلى المقارنة المرتفعة مع الربع الأول من عام 2025، عندما تسابق المشترون في الولايات المتحدة لشراء السيارات قبل زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وظلت مبيعات الشاحنات قوية حتى مع تجاوز أسعار البنزين 4 دولارات للغالون في مارس، بينما استقر الإقبال على معارض السيارات خلال شهري مارس وأبريل.

وأشارت الشركة إلى أن التوفير الناتج عن تخفيف قواعد الانبعاثات، وانخفاض تكاليف الضمان، وتحسن التسعير، ساعد في تعويض ضعف المبيعات، حيث ارتفع متوسط سعر بيع السيارة في الولايات المتحدة بنحو 3% إلى 52 ألف دولار خلال الربع.

كما ساهم تقليص نشاط السيارات الكهربائية، التي لا تزال خاسرة، في تحسين النتائج بمئات الملايين من الدولارات، وتتوقع الشركة تحقيق مكاسب بنحو مليار دولار هذا العام نتيجة تقليص خسائر هذا القطاع.

وفي الصين، التي تعيد الشركة هيكلة أعمالها فيها، سجلت أرباحًا قدرها 165 مليون دولار مقارنة بـ45 مليونًا قبل عام، بينما حقق نشاطها الدولي خارج الصين أرباحًا تشغيلية بلغت 123 مليون دولار مقابل 30 مليونًا سابقًا.

وعلى غرار العديد من المنافسين، خفضت جنرال موتورز إنتاج السيارات الكهربائية وسط ضعف الطلب، خاصة بعد السياسات الأمريكية الداعمة للوقود الأحفوري التي أُقرت العام الماضي، حيث تراجعت مبيعات هذه السيارات بنسبة 43% في الربع الأخير من العام الماضي.

كما سجلت الشركة خسائر دفترية بقيمة 7.6 مليار دولار في برامج السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، إضافة إلى التكاليف المسجلة في الربع الأول.