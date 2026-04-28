شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة هبة جبرة تستقبل القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع “بقال” (حمدلله على السلامة وحضن الوطن يسع الجميع)

نشر الصحفي, والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو من لقاء جمعه بالمطربة, المعروفة هبة جبرة, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رحبت جبرة, بإبراهيم بقال, في أول لقاء جمعهما بعد إنشقاق الأخير عن المليشيا, وعودته للطريق الصحيح. وعبرت الفنانة هبة جبرة, عن سعادتها الكبيرة بعودة “بقال”, لحضن الوطن, وقالت: (حمدلله على السلامة يا إبراهيم بقال, وحضن الوطن يسع الجميع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

