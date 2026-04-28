شاهد بالصورة والفيديو.. مواطنة “سعودية” توثق لعزة نفس مقيم “سوداني” بالمملكة بعدما قدمت له هدايا رفض أن يأخذها رغم إصرارها الشديد

تداولت مواقع سودانية, مقطع فيديو قوبل بإعجاب كبير من المتابعين على السوشيال ميديا, وذلك بعدما حقق الفيديو انتشار واسع ومشاهدات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قامت بنشره مواطنة “سعودية”, وثق لعزة نفس مقيم “سوداني”, بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما جاء في المقطع فإن المواطنة السعودية, قامت بإهداء المقيم السوداني, الذي يعمل في مجال صيانة السيارات, هدايا عبارة عن طبق من الفواكه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني, رفض تقبل الهدية من المواطنة السعودية, رغم إصرارها وإلحاحها عليه مؤكدة أن عزة نفسه منعته من قوبل هديتها.

وبعد إصرار شديد من المواطنة, طلب الشاب السوداني, من أحد معاونيه في الورشة التي يعمل فيها إستلام الهدية, في لقطة نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل السودانية.

