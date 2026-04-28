عودة حصة السودان في الحج إلى 15 ألف حاج بعد تخفيضها إلى 12 ألفًا

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي أن حصة السودان في موسم الحج لهذا العام عادت لتكون 15 ألف حاج، بعد جهود قادتها الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة مع الجانب السعودي.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من قرار السلطات السعودية خفض حصة السودان من الحج من 15 ألفًا إلى 12 ألف حاج خلال موسم 1447 هـ، ما أثار ردود فعل واسعة وأربك ترتيبات الحج لدى الوكالات والحجاج، وسط مهلة قصيرة لإعادة تنظيم قوائم المسجلين وفق الحصة المخفّضة.
وقالت المصادر إن القرار السابق تسبب في استبعاد نحو 3 آلاف حاج كانوا قد استكملوا إجراءاتهم عبر نظام “المسار الإلكتروني” قبل التخفيض، ما أثار حالة من القلق لدى الراغبين في أداء الفريضة.
وتشير تصريحات الأمين العام للمجلس إلى أن العودة إلى حصة 15 ألف حاج جاءت نتيجة مباحثات ومفاوضات مكثفة بين السودان والسعودية بهدف توفير فرص أكبر للحجاج السودانيين.
هبة علي
