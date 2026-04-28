تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-04-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 75,500$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.