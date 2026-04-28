تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 28-04-2026

واصل سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 354.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 310.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط