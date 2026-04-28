هالاند يصدم ريال مدريد وبرشلونة

مشروع جوارديولا يقنع النجم النرويجي

وجّه النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدمة قوية لآمال العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما جدد تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الإنجليزي، نافياً الشائعات المتكررة التي ربطت اسمه بالانتقال إلى الدوري الإسباني.

وأكد هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، التزامه الكامل بمشروع مانشستر سيتي، مشدداً على سعادته الكبيرة داخل النادي، خاصة بعد توقيعه عقداً طويل الأمد يمتد لعشر سنوات في ملعب الاتحاد خلال يناير2025.

وأوضح المهاجم النرويجي أنه يرى مستقبله مع الفريق السماوي، معبّراً عن رغبته في الاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات بقميص النادي.

وحسم هالاند الجدل المتواصل حول مستقبله، إذ ظل اسمه حاضراً بقوة في تقارير الصحافة الإسبانية التي رجّحت إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترات المقبلة.

لكن هالاند، الذي يُصنَّف ضمن نخبة أفضل المهاجمين في العالم حالياً، أغلق الباب أمام تلك التكهنات، مؤكداً أن تركيزه منصب بالكامل على مسيرته مع مانشستر سيتي.

حسم الجدل حول مستقبله

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “إي إس بي إن” نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أوضح هالاند موقفه بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه لا يفكر في خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا في الوقت الحالي، وأن المشروع الرياضي الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا يوفر له البيئة المثالية للتطور على المستويين الشخصي والمهني.

وقال هالاند: “أنا سعيد للغاية، وأتطلع إلى المستقبل، لأنني أؤمن بأن مانشستر سيتي يعيش فترة مميزة، سواء على مستوى النادي أو بالنسبة لي كلاعب. أرغب في مواصلة مسيرتي هنا وتحقيق المزيد من الإنجازات”.

رسالة تحذير.. وصفقات جديدة

وفي سياق متصل، وجّه المهاجم النرويجي رسالة تحذير واضحة إلى منافسي فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن مرحلة التحول التي مر بها مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة تقترب من نهايتها، وهو ما قد يجعل الفريق أكثر قوة في المرحلة المقبلة.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، عمل جوارديولا على تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، من بينهم جيانلويجي دوناروما ومارك جيهي وريان شرقي، حيث أشار هالاند إلى أن انسجام هذه العناصر الجديدة مع أسلوب اللعب ومتطلبات الكرة الإنجليزية سيمنح الفريق دفعة كبيرة.

وأضاف: “شهد الفريق العديد من التغييرات خلال العامين الماضيين، وهناك لاعبون جدد يحتاجون إلى وقت من أجل التأقلم. الانتقال إلى دوري جديد أو بلد مختلف ليس بالأمر السهل، ويتطلب وقتاً وجهداً للتكيف.. نحن نمر بفترة مثيرة، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً من هذا المشروع”.

طموحات محلية وموسم واعد

ويطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق إنجازات كبرى خلال الموسم الحالي، حيث تُوِّج بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سيواجه تشيلسي في المباراة النهائية الشهر المقبل.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل الفريق المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف آرسنال المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب.

