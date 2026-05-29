فيديو.. “طرب يشبه الوداع” شاهد آخر ظهور للفنان الراحل مجذوب أونسة في سهرة تلفزيونية أجريت معه قبل أيام من رحيله

بثت قناة البلد الفضائية, ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, سهرة تلفزيونية تم تصويرها بمدينة أم درمان, في فترة مفتوحة بمناسبة العيد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تمت استضافت الفنان الراحل مجذوب أونسة, في السهرة التي تغنى فيها بطرب يشبه الوداع الأخير. الجدير بالذكر أن مجذوب أونسة, كان قد فارق الحياة بداية هذا الأسبوع إثر حادث حركة أليم بطريق التحدي الرابط بين مدينتي شندي_الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

