غرفة طوارئ العيد بالخرطوم تنفذ جولة تفتيشية لمتابعة انسياب الخدمات وتصدر موجهات مهمة

نفذت غرفة طوارئ عيد الأضحى المبارك بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية بالانابة معاذ محمد فضل الله اليوم جولة تفتيشية لمتابعة انسياب الخدمات بالمحلية، حيث وقفت على أداء النظافة بكل من الميناء البري والسوق المركزى والمحلي .
حيث اطلعت على أداء العمل وحجم الآليات العاملة بالتوازي مع افرازات النفايات بالمواقع المستهدفة والتي تعتبر من النقاط النشطة في كميات النفايات المنقولة .
واشادت الغرفة بما أنجز خلال الأيام الثلاث من عطلة العيد وابدت بعض الملاحظات فيما يلي مضاعفة الجهود خلال اليوم المتبقي من العطلة قبل عودة المواطنين لمباشرة عملهم.
وعلى ذات الصعيد اطلعت الغرفة على أداء إدارة المخالفات في المناطق المستهدفة بإزالة المخالفات من البيع الجائل والعمل خارج حظيرة الأسواق المعتمدة بجانب حظر عمل بائعات الشاي في الشوارع الرئيسية والمناطق الحاكمة حيث وقفت على نتائج الحملات بكل من السوق المركزي وشارع النيل بالخرطوم ووجهت بتكثيف الجهود لإزالة كافة المخالفات وفقا لتوجيهات الولاية في هذا الجانب.
وعلى صعيد أخر وقفت الغرفة على مواصلة توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من المنظمات والجهات الراعية بعدد من الوحدات الادارية شملت مناطق الديوم والصحافة والخرطوم غرب وتوتي وبري بإجمالي استهداف 2124 أسرة خلال أيام العيد .
حيث اطلعت الغرفة علي انسياب عمليات التوزيع بكفاءة واشادت بما أنجز عبر الإشراق الميداني على عمليات التوزيع من الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالمحلية.
إلى ذلك تواصلت أعمال غرفة الطوارئ في تلقي بلاغات كسورات شبكات المياه حيث أسفرت حتى اليوم الثالث من العطلة على تلقي 6 بلاغات تمت معالجتها واستئناف ضخ الإمداد المائي للمناطق المتضررة.
سونا
