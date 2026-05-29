فيديو.. في مشهد مؤثر شاب سوداني يستقبل صديقه بمطار الخرطوم بعناق حار ويغني له (لما ترجع بالسلامة)

تصدر مقطع فيديو تم تصويره من صالة الوصول بمطار الخرطوم الدولي, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لإستقبال المطرب الشاب محمود عز الدين, لصديقه العائد لأرض الوطن بعد سنوات طويلة من الغياب.

المطرب, استقبل صديقه بعناق حار وهو يغني له بصوت طروب رائعة ثنائي العاصمة (لما ترجع بالسلامة), وسط إعجاب الحاضرين وجمهور مواقع التواصل.

