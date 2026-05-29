فيديو.. مشجع مريخي يثير إعجاب الجميع بتصرف مدهش وغريب أثناء حضوره مباراة فريقه من المدرجات

أثار مشجع لنادي المريخ, السوداني, دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حرص المشجع المحب لناديه على متابعة إحدى مباريات المريخ, بدوري النخبة, من المدرجات وعبر الأثير في تصرف أثار دهشة الجمهور.

المشجع ظهر وهو يتابع المباراة بإهتمام مبالغ فيه حيث قام بوضع جهاز “الراديو”, على أذنه وأنظاره متجهة لأرضية الملعب لمتابعة أداء فريقه في المباراة.

