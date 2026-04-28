تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 28-04-2026

تراجع سعر سهم شركة D.R. Horton, Inc (DHI) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الانخفاض جني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 153.50$، ليستهدف مستوى المقاومة 169.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد