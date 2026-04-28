رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يستقبل أفواج العودة الطوعية إلى الخرطوم

أعلن الفريق شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، عن وصول أفواج جديدة من الأسر السودانية العائدة طوعاً من الخارج وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة المدير العام لقوات الشرطة، لتسهيل عودة المواطنين إلى ديارهم.

​وأوضح الفريق دينكاوي، خلال إستقباله للمركبات القادمة إلى ولاية الخرطوم، أن عمليات الإستقبال والمتابعة بدأت منذ دخول العائدين للحدود السودانية وحتى وصولهم بسلام إلى العاصمة مشيرا إلى أن العائدين، ومن بينهم أسر لمنتسبي قوات الشرطة، يتمتعون بمعنويات عالية كما بَيَّن أنه جرى إتخاذ ترتيبات لوجستية لنقلهم إلى المحليات المختلفة داخل ولاية الخرطوم، والي مواقف السفر لمن يرغب في التوجه إلى ولايات البلاد المختلفة

​وأكد مدير هيئة الجوازات والسجل المدني في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة التزام رئاسة قوات الشرطة بتشجيع برنامج العودة الطوعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن معربا عن شكره وتقديره للعاملين بالسفارة السودانية بجمهورية مصر العربية والمتطوعين، مشيداً بدورهم الكبير في تنظيم وتسجيل الراغبين في العودة وتسهيل إجراءاتهم. مهنئا المواطنين بسلامة الوصول، وسائلاً المولي عز وجل أن يحفظ السودان وشعبه، وأن يتقبل جهود جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج الإنساني والوطني.