تكنولوجيا: فالف تؤكد رسمياً سعر وموعد إطلاق وحدة التحكم Steam Controller

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أشهر طويلة من الترقب والتسريبات والشائعات التي اجتاحت مجتمع اللاعبين، أعلنت فالف رسمياً عن موعد إطلاق وحدة التحكم المنتظرة ستيم كونترولر لتؤكد صحة التوقعات السابقة. وقد فتحت الشركة باب الطلب المسبق للحصول على هذه الوحدة ابتداءً من الرابع من شهر مايو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ عبر الصفحة الرسمية للمتجر، مع الإشارة إلى أن التوافر المبدئي سيكون مقتصراً على مجموعة محدودة من المناطق الجغرافية كما هو الحال عادةً مع معظم الأجهزة الطرفية التي تنتجها الشركة حصرياً.

و ستتوفر وحدة التحكم الجديدة بسعر يبلغ حوالي 100 دولار أمريكي عند الإطلاق وهو ما أثار تبايناً في الآراء، حيث يرى البعض أنه سعر مرتفع نسبياً بينما يدافع آخرون عن هذه التكلفة معتبرين إياها مبررة بفضل التصميم الفريد والميزات الحصرية المخصصة لمنصة ستيم. وتتميز هذه الوحدة بتزويدها بعصي تحكم تعتمد على تقنية TMR لضمان أداء دقيق خالٍ من مشاكل الانحراف المزعجة، إلى جانب التزام الشركة التاريخي بدعم مبدأ الإصلاح الذاتي من خلال توفير قطع الغيار وأدلة الصيانة بسهولة عبر الإنترنت لتسهيل عملية إصلاح أي أعطال محتملة.

و لا يزال الغموض يكتنف مواعيد الإصدار الرسمية لكل من أجهزة ستيم ماشين وستيم فريم، ولكن مع اقتراب موعد طرح وحدة التحكم للأسواق يبدو أن الكشف عن هذه الأجهزة بات وشيكاً للغاية. ورغم أن تسعير وحدة التحكم يعتبر عادلاً ومقبولاً إلى حد كبير، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية مواجهة نظارات الواقع الافتراضي والحواسيب الصغيرة القادمة لتحديات كبيرة في التسعير، وذلك نتيجة للارتفاع الجنوني والمستمر في أسعار مكونات الذاكرة العشوائية التي تعتمد عليها هذه الأجهزة المتطورة لتقديم أداء سلس وقوي.