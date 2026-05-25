تكنولوجيا: أوبو تكشف تفاصيل جهازها اللوحي الجديد النحيف والخفيف بمعالج SoC رائد قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم جهازان لوحيان جديدان إلى تشكيلة أوبو الحالية ويعتبر جهاز Pad 6 أحدهما ومن المقرر إطلاقه في 25 مايو من عام 2026 وقبل الإصدار مباشرة شاركت أوبو الآن المزيد من المواصفات الأساسية لهذا الجهاز اللوحي ذي السعر المعقول ومن المقرر إطلاق الجهاز داخل الصين وكما كشفت الشركة سابقا سيعمل بمعالج Dimensity 9500S وهو معالج SoC يركز على الأداء ولكنه مخصص للأجهزة اللوحية التي من المفترض أن تكون بأسعار معقولة أكثر مقارنة بالأجهزة الرائدة لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

ووفقا لشركة أوبو وبفضل معالج SoC شبه الرائد يمكن لجهاز Pad 6 تحقيق حوالي 3.06 مليون نقطة عبر منصة AnTuTu ومن شأن مثل هذه النتيجة القياسية أن تضعه بنفس مستوى الأجهزة اللوحية التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السابق ويقترن معالج SoC من شركة ميديا تيك بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت لتلبية كافة الاحتياجات وتوفير تجربة استخدام فائقة السلاسة دون أي تقطيع

وإلى جانب معالج SoC شاركت أوبو الآن المزيد من مواصفات هذا الجهاز اللوحي ذي السعر المعقول الذي سيتم إطلاقه قريبا وكما تؤكد شركة أوبو سيحتوي جهاز Pad 6 على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 10420 mAh بالداخل والتي يجب أن تكون قادرة على توفير أوقات تشغيل طويلة ويدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 67 W ولكن الشركة لم تذكر أي شيء عن الشحن الالتفافي علما بأن شاحن شركة أنكر بقدرة 100 W يباع حاليا بمبلغ 59.99 دولارا وأكدت أوبو أيضا أن الجهاز اللوحي سيتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن حيث يبلغ سمكه 5.99 مليمتر ويزن حوالي 577 جراما ورغم أن هذا لا يجعله أنحف من جهاز iPad Pro M4 الذي يبلغ مقاسه 13 بوصة إلا أنها أرقام محترمة للغاية

وتوجد شاشة LCD يبلغ مقاسها 12.1 بوصة في المقدمة وتحتوي على طبقة غير عاكسة بالأعلى وهذا الطلاء وفقا لشركة أوبو يمكن أن يقلل من انعكاس الشاشة بنسبة 87% والوهج بنسبة 10% ويتداخل مع الأضواء بنسبة 97% ومن المتوقع أن يتميز بمعدل تحديث يبلغ 144 Hz ودقة عرض تبلغ 3000×2120 بكسل وبخلاف ذلك أكدت أوبو أن جهاز Pad 6 سيدعم تطبيقات بمستوى أجهزة PC بهدف تعزيز الإنتاجية أثناء التنقل وستكون هناك مجموعة من الميزات المدعومة بتقنيات AI أيضا ولم تشارك الشركة أي تفاصيل حول السعر حتى الآن ولكن الجزء الجيد هو أن الإطلاق أصبح قاب قوسين أو أدنى