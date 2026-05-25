تكنولوجيا: إعادة تصميم هاتف iPhone 20 بشاشة منحنية خالية من الحواف قيد الاختبار ونظام Android سيتبع تغيير تصميم أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتظر سوق الهواتف لعام 2027 مستقبلا بشاشات خالية من الحواف ومنحنية من الجوانب الأربعة وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف الذكرى العشرين لشركة أبل وهواتف شركة أوبو الرائدة القادمة تختبر عوامل شكل شاشة ثورية زجاجية بالكامل تمتد من الحافة إلى الحافة مما يشير إلى تطور كبير بتصميم الأجهزة المحمولة المتميزة وكشف أحد المسربين التقنيين الموثوقين أن بعض شاشات الهواتف من الجيل التالي تخضع حاليا للاختبار وبفضل التسريبات السابقة يربط المتحمسون هذه التصميمات ببعض الهواتف الرائدة المحددة لعام 2027 لضمان تقديم تجربة بصرية مذهلة تلبي تطلعات المستخدمين بنسبة 100%

ويشاع على نطاق واسع أن أحد النماذج الأولية هو هاتف iPhone 19 Pro القادم أو هاتف iPhone 20 المنتظر بشدة بمناسبة الذكرى العشرين وتشير الشائعات إلى أن هذا الهاتف التذكاري سيتميز بشاشة ثورية منحنية من الجوانب الأربعة وتصميم سلس كثيف الزجاج ينحني بأناقة عبر جميع الحواف الأربع لتحقيق مظهر خال من الحدود بصريا لتقديم تقنية استثنائية دون استهلاك مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية مدمجة داخل الجهاز وتتساءل الأوساط التقنية عن صانع الهواتف الذي سيصل إلى حلم الشاشة الكاملة أولا هل هي شركة أبل أم شركة هواوي أم شركة شاومي أم هاتف رائد آخر يعمل بنظام Android

وبنفس الوقت يعتقد أن عامل الشكل الثاني الأوسع يأتي من شركة هواوي حيث يعتقد أن العملاق الصيني يطور هاتفا رائدا لعام 2027 ربما بنسبة عرض إلى ارتفاع أوسع يتميز بشاشة متطورة تمتد إلى الحواف بأبعاد متناسقة تبلغ 165×75 مليمتر تقريبا وبأخبار ذات صلة قد تصنع شركة شاومي هاتفا رائدا بحواف صغيرة تصل إلى 0.35 مليمتر والذي قد ينتهي به الأمر ليكون هاتف Xiaomi 18 القادم لتقديم تصميمات مبهرة تتفوق على المنافسين وتوفر مساحة عرض أكبر للمستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ومن ستحقق حلم الشاشة الكاملة أولا يعتقد على نطاق واسع وكما هو الحال غالبا أن نظام Android قد يسبق شركة أبل بهذه الخطوة تماما كما فعلت شركة هواوي بإصدار هاتف Pura X Max الأوسع قبل هاتف iPhone Ultra القابل للطي من شركة أبل وبالطبع يجب أخذ تسريبات وشائعات سلسلة التوريد المبكرة بحذر شديد حتى الإعلانات الرسمية لمعرفة المزيد من التحديثات حول هذه الأجهزة الثورية التي ستغير شكل سوق الهواتف الذكية وتفتح آفاقا جديدة لتصميم الشاشات المستقبلية