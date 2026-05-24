تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا خفيف الوزن بحجم 15 بوصة عالميا بشاشة 120 Hz ومعالج إنتل Wildcat Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا خفيف الوزن بحجم 15 بوصة على مستوى العالم يعتمد على معالجات Wildcat Lake من شركة إنتل ويتوفر جهاز IdeaPad Slim 5i 15IWC11 بسعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية ويتميز بشاشة اختيارية بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz وبطارية تبلغ قدرتها 70 W وتوسع لينوفو تدريجيا عروضها من هذه المعالجات عالميا حيث كشفت الشركة بوقت سابق من هذا الشهر عن أربعة حواسيب محمولة تعمل بنفس المعالجات ضمن سلسلة IdeaPad Slim 3 وانضم هذا الحاسوب الجديد الآن إلى هذه الأجهزة الأربعة بالإضافة إلى الإصدار الأصغر 13IWC11 لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وتزود شركة لينوفو حاسوب Slim 5i 15IWC11 بمنافذ مزدوجة من نوع USB Type A و USB Type C ورغم أنه من الممكن فقط شحن الحاسوب المحمول من جانبه الأيمن إلا أن كلا منفذي Type C يدعمان تقنية Power Delivery بقدرة تصل إلى 65 W وتضمنت الشركة أيضا قارئ بطاقات microSD ومنفذ HDMI بالحجم الكامل وفتحة M 2 2280 تشغلها وحدة تخزين SSD من نوع M 2 2242 من المصنع ورغم كل هذه الإمكانيات يعتبر الجهاز أخف وزنا من حاسوب MacBook Air 15 الذي يباع حاليا بمبلغ 1149 دولارا حيث يبلغ وزنه 1.49 كيلوجرام فقط

وللإشارة يعتبر الحاسوب المحمول مضغوطا نسبيا بأبعاد متناسقة تبلغ 339x236x15.6 مليمتر وتغلف لينوفو الجهاز بغلاف من الألومنيوم المصقول بالرمل والذي توجد بداخله لوحة لمس تبلغ أبعادها 80×135 مليمتر وعلاوة على ذلك سيكون الحاسوب قابلا للتكوين ببطاريات تبلغ قدرتها 54.7 W أو 70 W وتضيف الشركة أن هذه البطاريات تعمل على تشغيل معالجات Core 5 320 أو Core 7 350 بالإضافة إلى سعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X 7467

وتكمل شاشة IPS التي يبلغ مقاسها 15.3 بوصة مواصفات حاسوب 15IWC11 المذهلة والتي تجمع بين دقة عرض أصلية تبلغ 1920×1200 بكسل مع ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة ونسبة تباين تبلغ 1200 إلى 1 ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz ولم تؤكد الشركة الأسعار أو التوافر حتى الآن ولكن يرجى مراجعة موقع شركة لينوفو الرسمي للحصول على مزيد من التفاصيل