تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف HMD Asha 505 الذي يعيد الهواتف القديمة بشاشة بمقاس 5 inch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي يقال فيه إن شركة HMD Global تعمل على تطوير هاتف ميزات مدمج بشاشة لمس بمقاس 3.5 inch يطلق عليه اسم HMD Fame تفيد التقارير بأن الشركة تطور أيضا هاتف HMD Asha 505 وهو هاتف أكبر قليلا ولكنه يفترض أن يكون ميسور التكلفة وبسعر مشابه ووفقا لأحدث المعلومات من المسربين فإن العتاد الداخلي للجهاز أبسط بكثير من هاتف مثل HMD Skyline والمعروض بسعر 399 دولار

ويتميز الجهاز بتصميم قديم نوعا ما مع إطار مسطح ولوحة خلفية ملونة ووحدة كاميرا دائرية صغيرة للغاية تحتوي على كاميرا واحدة فقط وحواف عريضة بشكل خاص أعلى وأسفل الشاشة ويسمح هذا لشركة HMD Global بتضمين مكبر الصوت الأمامي وكاميرا سيلفي بدقة 5 megapixel على الأقل دون الحاجة إلى اللجوء لـ punch hole أو notch وتعتمد شاشة اللمس التي تأتي بمقاس 5 inch على لوحة من نوع IPS بدقة 720p مما يجعل الشاشة أكبر بالكاد من شاشة هاتف Apple iPhone 6 الذي تم إطلاقه عام 2014

ويستخدم هاتف HMD Asha 505 معالجا ثماني النواة غير محدد octa core مدمجا مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 GB من نوع RAM ومساحة تخزين تبلغ 64 GB من نوع flash storage ولتحقيق أداء جيد على الرغم من الذاكرة العشوائية المحدودة تفيد التقارير بأن شركة HMD Global تعتمد على نظام التشغيل Android 14 Go Edition وتكتمل مواصفات هذا الهاتف الاقتصادي بكاميرا رئيسية بدقة 8 megapixel وبطارية بسعة 3000 mAh وفتحة لشريحتين dual SIM ومقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 mm وميزة نقطة الاتصال hotspot ولم يتمكن المسرب حتى الآن من الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتاريخ إطلاق هاتف HMD Asha 505 أو سعره