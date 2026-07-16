تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف HMD Fame المدمج بشاشة لمس بمقاس 3.5 inch ومنفذ AUX وزر اختصار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HMD Global الخريف الماضي مع هاتف HMD Touch عن هاتف ميزات غير تقليدي مزود بشاشة تعمل باللمس بمقاس 3.2 inch والآن يبدو أن الشركة تقوم بتطوير طرازين أكبر قليلا ومتطابقين تقريبا من الناحية التقنية وهما HMD XploraOne Neo و HMD Fame ووفقا لمعلومات من المسربين فإن شاشة هاتف HMD Fame ستكبر من 3.2 inches إلى 3.5 inches ونظرا لأن الحواف أصبحت أضيق فإن الهاتف أكبر قليلا فقط بشكل عام

ويقال إن الزر الموجود أسفل الشاشة في الطراز الجديد سيكون زرا ماديا physical button بدلا من زر حساس للمس ويسمح زر قابل للبرمجة في الأعلى بالاتصال سريعا بجهة اتصال أو فتح تطبيق وعلى الجانب الأيمن يوجد زر الطاقة وزر التحكم في الصوت ويحتوي الجزء السفلي على ميكروفون ومنفذ USB C والذي يمكن استخدامه لشحن البطارية التي تأتي بسعة 2000 mAh

وتظل المواصفات أساسية نسبيا حيث يتوقع أن تضمن شركة HMD Global كاميرا أمامية بدقة تبلغ 640x 480 pixels أي حوالي 0.3 megapixels وكاميرا رئيسية بدقة 2 megapixel مصحوبة بفلاش LED لالتقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة ومثل هاتف HMD Touch السابق يتوقع أن يتميز هاتف HMD Fame بفتحة لبطاقة microSD ومقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 mm وشريحة Bluetooth مما يسمح باستخدام الجهاز كجهاز تشغيل MP3 على الرغم من أن اختيار التطبيقات عادة ما يكون محدودا للغاية في هواتف الميزات ولا يعرف بعد متى أو بأي سعر سيتم إطلاق هاتف HMD Fame