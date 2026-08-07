الذهب يسجل أعلى مستوياته منذ يونيو مع ترقب بيانات الوظائف الشهرية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو، مدعومة بزيادة الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز، وترقب بيانات الوظائف.

وعلى صعيد التداولات، صعد الذهب الفوري إلى 4,295 دولاراً للأوقية قبل أن يقلص مكاسبه ليستقر قرب 4,268 دولاراً للأوقية خلال تعاملات الخميس، بينما جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند نحو 4,329 دولاراً للأوقية.

وسجل الذهب بذلك رابع جلسة ارتفاع متتالية، ليحوم قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، تحديدا منذ السادس والعشريمن من يونيو حزيران مع تراجع بعض العوامل التي ضغطت على الأسعار منذ اندلاع الحرب.

بيانات التوظيف

أظهرت بيانات شركة ADP أن وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي تباطأت بشكل ملحوظ خلال يوليو، بينما جاء معظم نمو الوظائف من قطاع الرعاية الصحية.

وأدى ضعف التقرير إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وهو ما يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً.

يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأوسع نطاقاً يوم الجمعة الماضي عن شهر يوليو تموز الماضي.

كما تلقى الذهب دعماً من تراجع الدولار الأمريكي، بعدما ساهم التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان أواخر الأسبوع الماضي في دعم الين.

وتشير التقديرات إلى أن طوكيو باعت ما يقرب من 60 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها، فيما أفادت تقارير بأن شراء الين جرى تمويله عبر بيع اليورو.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند حوالي 99.78 نقطة.

آمال هرمز

ومن بين العوامل التي ساهمت أيضاً في ارتفاع الذهب، تزايد الآمال بشأن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط مع إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي، في خطوة عززت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.