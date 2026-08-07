سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 07-08-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 1.4000، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من احتمالات كسر هذا الدعم، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل خسائر جديدة على المدى القريب.