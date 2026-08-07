الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 02:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 1.4000، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من احتمالات كسر هذا الدعم، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل خسائر جديدة على المدى القريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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