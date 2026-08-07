الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 01:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي يدعم استئناف صعوده من جديد، وسط استمرار تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تقديم دعم فني يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في تراجع يبدو أقرب إلى تشكل دايفرجنس إيجابي بها، بما قد يساهم في إعادة بناء الزخم الإيجابي، مع بقاء النظرة الفنية داعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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