الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب قوية لكن الزخم يبدأ في التراجع – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب قوية لكن الزخم يبدأ في التراجع – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 02:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من جانب كبير من الضغوط السلبية التي كانت تؤثر على تحركاته، إلا أن هذا التحسن جاء في ظل استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، وهو ما يضفي قدراً من الضبابية على التوقعات الفنية للزوج.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى تراجع الزخم الإيجابي تدريجيًا، وتزايد احتمالات تعرض الزوج لبعض الضغوط خلال التداولات المقبلة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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