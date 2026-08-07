سعر الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب قوية لكن الزخم يبدأ في التراجع – توقعات اليوم – 07-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من جانب كبير من الضغوط السلبية التي كانت تؤثر على تحركاته، إلا أن هذا التحسن جاء في ظل استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، وهو ما يضفي قدراً من الضبابية على التوقعات الفنية للزوج.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى تراجع الزخم الإيجابي تدريجيًا، وتزايد احتمالات تعرض الزوج لبعض الضغوط خلال التداولات المقبلة.