سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتحرك في مسار جانبي – توقعات اليوم – 07-08-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تحركاته الجانبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول من خلالها اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته في استعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية مؤخراً في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.