سعر الذهب يتراجع لجني الأرباح - توقعات اليوم – 07-08-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة، مع احتفاظ السعر بتداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يبقي على الدعم الفني الإيجابي، في وقت لا تزال فيه الموجة التصحيحية الصاعدة تفرض سيطرتها على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يعكس تراجعاً مؤقتاً في الزخم، قد يمنح السعر فرصة لالتقاط الأنفاس واكتساب زخم إيجابي يدعم استئناف مساره الصاعد.