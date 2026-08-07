الاقتصاد

سعر الذهب يتراجع لجني الأرباح - توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الذهب يتراجع لجني الأرباح - توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 00:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة، مع احتفاظ السعر بتداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يبقي على الدعم الفني الإيجابي، في وقت لا تزال فيه الموجة التصحيحية الصاعدة تفرض سيطرتها على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يعكس تراجعاً مؤقتاً في الزخم، قد يمنح السعر فرصة لالتقاط الأنفاس واكتساب زخم إيجابي يدعم استئناف مساره الصاعد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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